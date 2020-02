Formalizan la convocatoria y las jubilaciones de privilegio se debatirán la semana próxima

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (Frente de Todos) formalizó la convocatoria al plenario de comisiones que el miércoles 26 comenzará a debatir el proyecto sobre las jubilaciones y pensiones de jueces y diplomáticos. La presidencia de la Cámara convocó al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social para ese día a las 14, en tanto que ésta última se reunirá media hora antes para elegir a sus nuevas autoridades. Fuentes del oficialismo parlamentario anticiparon también que, en caso de que el proyecto obtenga dictamen de comisión el miércoles, un día después, a las 12, se realizará la sesión especial para intentar darle media sanción. La discusión por los tiempos Los tiempos del Frente de Todos son resistidos por bloques opositores, principalmente el de Juntos por el Cambio, que rechazaron “un trámite exprés del proyecto” y pidieron la asistencia en las comisiones de funcionarios, de asociaciones judiciales, de diplomáticos y de gremialistas, entre otros. En ese sentido, el oficialismo le garantizó a los bloques opositores que el debate en comisión será “con amplitud de participantes y con la extensión que sea necesaria para garantizar una buena ley”. Entre los asistentes habrá funcionarios, representantes de asociaciones de la Justicia y de la diplomacia, gremialistas y especialistas en temas previsionales, entre otros.

