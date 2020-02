Martín Guzmán se reunirá con Georgieva y el secretario del Tesoro de EEUU en cumbre del G20

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá por tercera vez durante el fin de semana próximo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y también lo hará con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, en el marco de la cumbre del G20 en Arabia Saudita, informaron a Télam fuentes del Palacio de Hacienda. Guzmán tendrá también reuniones con otros ministros de finanzas, en busca de apoyo a la propuesta argentina para reestructurar la deuda pública con privados y el préstamo con el FMI. La cumbre de ministros de Finanzas del G20 será testigo del primer encuentro bilateral de peso y oficial, entre la Argentina y los Estados Unidos en el marco de la renegociación de la deuda argentina. Las fuentes ministeriales confirmaron que Guzmán se reunirá con Mnuchin y también se concretará allí el tercer encuentro con Georgieva, que se producirá inmediatamente después de haberse completado la misión del Fondo en la Argentina, que culmina hoy. Guzmán llegará recién el viernes por la noche debido a lo extenso del viaje desde Buenos Aires a Riad, la capital saudita, para entrevistarse también con sus pares de México, Arturo Herrera, y de Francia, Bruno Le Maire, entre las reuniones más destacadas. Más allá de la intensa agenda del G20, “el fuerte del viaje va a estar en las bilaterales”, expresó la fuente de Hacienda.

