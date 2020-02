Baradel visitó Brown y destacó la gestión de Cascallares en el avance de la ISFD N°41

El Secretario General de SUTEBA Roberto Baradel visitó Almirante Brown y recorrió juntó a al intendente Mariano Cascallares el avance del Instituto de Formación Docente 41. Baradel publico en Twitter Quiero destacar la gestión de @CascallaresPJ, que siempre acompañó la educación pública en su distrito, a pesar de las políticas de ajuste del gobierno anterior. Estoy seguro que en este nuevo tiempo, junto a @Kicillofok, la educación pública será una prioridad. En el encuentro acompañó el Presidente del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenkola, la concejala Cecilia Cecchin, el presidente del Concejo Escolar Leandro Herrero, y el Secretario de Gobierno Juan José Fabiani

Both comments and pings are currently closed.