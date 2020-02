Reunión en ACUMAR entre Martín Sabattella y Blanca Cantero

La Intendente de Presidente Perón Blanca Cantero mantuvo una reunión con el actual Presidente de ACUMAR Martín Sabbatella, para colaborar y trabajar para dar soluciones ante las diversas problemáticas que afectan a los vecinos peronences. Durante la reunión la Intendente Blanca Cantero, acompañada por el Secretario de planificación estratégica y medio ambiente de Pte Perón Lic Hernán Santana, abordaron y presentaron un diagnóstico integral con las urgencias que requiere el municipio para mejorar la calidad de vida de los peronences en cuestiones de gestión de residuos urbanos, salud y en materia de mejorar el ambiente urbano a través de un plan de forestación y mejoras en los espacios públicos. Entre las gestiones que la Intendente ya consiguió, que en las próximas semanas empezarán a concretarse, está la capacitación y puesta en funcionamiento de dos máquinas “chipeadoras” (trituradora de ramas) dadas en comodato desde ACUMAR al Municipio en la anterior gestión que nunca fueron utilizadas. Con esta gestión, la municipalidad de Pte Perón está dando los pasos para utilizar estás chipeadoras capaces no sólo de triturar y reducir a virutas los despojos y ramas de jardines, parques públicos, sino facilitando así su transporte y posible reutilización. También se manifestó la necesidad de contar con mayor cantidad de vehículos para la recolección de residuos urbanos a fin de ir mejorando los recorridos y la prestación de servicios, a su vez se conversó la posibilidad de contar con un camión tanque atmosférico para satisfacer la demanda y necesidades de los sectores sociales más vulnerables que no cuentan con red de cloacas y no pueden acceder a éste servicio. Si bien la demanda y solicitudes fueron varias en materia de salud, se remarcó la necesidad de reparar el trailer sanitario destinado para garantizar el acceso universal al derecho a la salud de cada ciudadano. Sabattella no sólo tomó nota de la gran solicitud pedida por las autoridades locales, sino que se comprometió en brindar la colaboración e intervención de inmediato dentro de sus posibilidades y más aún poniendo como prioritario algunas demandas solicitadas.

