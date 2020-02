Prevención contra el dengue casa por casa

La Municipalidad de Berazategui, a través de las direcciones de Epidemiología y de Medicina Preventiva, dependientes de la Secretaría de Salud Pública e Higiene, realizaron una jornada de prevención del dengue en los barrios 12 de octubre y Primavera. De esta manera, agentes de salud pasaron casa por casa entregando folletería, bolsas de residuos e informando las medidas de prevención para evitar la reproducción del mosquito transmisor. En el Hogar Paraguayo, ubicado en calle 8 entre 136 y 137, se convocó a promotores sanitarios de la Cartera de Salud para iniciar la recorrida. Al respecto, el director de Epidemiología de la Comuna, Sergio Troiano, explicó: “Este es un trabajo preventivo que realizamos a lo largo del año en todo Berazategui. El objetivo es sensibilizar sobre el dengue para que los vecinos retiren recipientes que pueden funcionar como potenciales criaderos del mosquito. El Municipio, luego, recoge las bolsas de residuos entregadas y las desecha”. El veterinario y miembro de la Dirección de Medicina Preventiva, Raúl Pérez, informó: “Afortunadamente no tenemos casos autóctonos de dengue en el distrito pero sí tenemos vecinos que estuvieron de visita en zonas afectadas. Por eso, además de la entrega de información, también se trata de detectar a personas que hayan tenido un cuadro febril en los últimos 15 días y hayan estado en Paraguay, Bolivia, Brasil o alguna provincia del norte argentino”. Consejos para prevenir el dengue El mosquito Aedes aegypti es el insecto transmisor del dengue pero también de enfermedades como zika y chikungunya. El trabajo conjunto con los vecinos es muy importante para erradicar al insecto; por lo cual se recomienda tomar algunas medidas de prevención en los hogares: – Descacharrizar, desechando bidones, botellas, lonas, cubiertas, baldes y todo recipiente que no se utilice. Cualquier pequeño objeto que acumule agua, incluso una tapita de gaseosa, sirve para que el mosquito ponga sus huevos y se reproduzca. – Mantener jardines y patios limpios. – Cambiar con frecuencia el agua de bebederos de animales. – Colocar mosquiteros en puertas y ventanas. – Renovar el agua y mantener limpios los floreros. – Tapar tanques de agua. Síntomas – Fiebre – Dolor de cabeza y por detrás de los ojos – Dolor corporal y en las articulaciones. – Debilidad general – Nauseas y vómitos – Manchas en la piel – Sangrado de encías o nariz. – Cansancio. Ante la presencia de alguno de estos indicios, los vecinos deben acudir al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) más cercano, para que el médico pueda realizar un diagnóstico adecuado. Las ubicaciones de los CAPS se encuentran en berazategui.gob.ar/caps/

