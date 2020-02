Mayra Mendoza visitó la Escuela Municipal de Jardinería

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitó la Escuela Municipal de Jardinería Enriqueta Deyá (Don Bosco N° 457, Bernal), donde reafirmó el compromiso de fomentar y desarrollar políticas que impulsen el cuidado del medioambiente. “Vamos a articular el trabajo de todas las áreas para la agricultura familiar agroecológica y principalmente el desempeño en el sector de la economía solidaria”, expresó la Jefa comunal. Este espacio abierto a la comunidad brinda capacitaciones sobre el oficio de la jardinería y cuenta con una amplia oferta de cursos: Jardinería I, Jardinería II, Huerta, Introducción a la biodinámica, Biopreparados, Cosmética natural y fitoterapia, Macetas artesanales I, Macetas artesanales II y Kokedamas. A partir de marzo estará abierta la inscripción (de lunes a viernes, de 8 a 14) y las clases arrancarán en abril. Participaron del recorrido por las instalaciones el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Rubén Elías; el subsecretario de Promoción Ambiental, Rolando Salas y la directora de Educación y Promoción Ambiental, Mariana Schipeto. Las autoridades coincidieron en destacar que la Escuela Municipal de Jardinería de Quilmes ha sido un emblema de la ciudad y que la idea es recuperar su esplendor, con énfasis en la formación y las capacidades laborales. A su vez, recordaron que el Municipio de Quilmes celebró recientemente un convenio con representantes del INTA para la implementación de talleres y proyectos. Entre las acciones acordadas, se destacan los cursos dirigidos a la comunidad en articulación con el Programa Pro Huerta y con el programa de Huertas Urbanas, el taller con puntaje docente y el prototipo para estación de compostaje. En la ocasión, además, se estableció que la Escuela de Jardinería funcionará como sede de la oficina INTA Quilmes.

Both comments and pings are currently closed.