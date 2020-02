Exitosa campaña de donación sangre a beneficio del Garrahan

Concluyó con éxito la campaña de donación de sangre, organizada por el Municipio de Almirante Brown, la Cruz Roja Argentina a través de su filial local, la red de donantes Conectados y el Hospital Garrahan que tuvo lugar ayer en el Centro de Operaciones Municipal de la localidad de Burzaco. De acuerdo a lo informado desde la comuna, se logró cubrir el cupo dispuesto por el nosocomio para su banco de sangre, en beneficio de los pequeños pacientes internados. En el lugar, pese al intenso calor, se presentaron muchos vecinos voluntarios que decidieron donar, entre ellos, empleados del Centro de operaciones, personal de Defensa Civil y agentes policiales. Los donantes también pudieron acceder a charlas de RCP brindadas por voluntarios de la Cruz Roja en el distrito. Cabe señalar que esta campaña fue la primera del 2020, en el marco de la colecta de verano que realiza el Hospital Nacional de Pediatría para garantizar la asistencia a todos sus pacientes. Sesenta y cinco donantes diarios, necesita el Garrahan para estar abastecido. En este sentido, el próximo 23 de febrero se llevará a cabo una nueva colecta organizada por el Municipio y la iglesia Cristo para Todos, la cual tendrá lugar de 9 a 15 en Bouchard 1020, Adrogué. También en el marco de las acciones desarrolladas en verano, el sábado 7 de marzo se efectuará una campaña de donación en la Iglesia San Cayetano de Burzaco. Quienes quieran sumarse pueden contactarse a través de la casilla de correo electrónico sangredonamos@ gmail.com o bien llamando al 15-4533-2662. Vale recordar que para ser donante hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, haber pasado más de 6 meses para los mujeres y 4 para los hombres desde la última donación; haber transcurrido un año en caso de haberse hecho un tatuaje o piercing, o haber recibido una transfusión sanguínea. No hace falta estar en ayunas antes de la donación.

