Declaran persona no grata a represor beneficiado con la libertad condicional

En respaldo a una iniciativa enviada por el intendente Mariano Cascallares, el Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown declaró ayer por amplia mayoría y en sesión extraordinaria, “persona no grata” al represor José Maidana, al que la justicia concedió la libertad condicional, fijando su domicilio en Adrogué. Esa decisión fue repudiada por los miembros del Legislativo browniano. Maidana fue condenado en 2011 a una pena de 22 años y seis meses, por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención “El Vesubio”, entre los años 1976 y 1978, durante la última dictadura militar. La libertad condicional de Maidana suscitó quejas y protestas en distintos sectores de la comunidad, al trascender que el represor está viviendo en Adrogué. Precisamente, mañana sábado 8 de febrero, en la plaza San Martín, ubicada frente a la estación ferroviaria de la ciudad cabecera browniana, habrá un acto organizado por distintos sectores sociales y políticos en repudio a la presencia de Maidana en Adrogué.

Both comments and pings are currently closed.