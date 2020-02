El Concejo Deliberante de Presidente Perón eligió nuevas autoridades

En una jornada cálida, respetuosa y tranquila, este jueves 06 de febrero, se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Presidente Perón. La convocatoria fue efectuada por la mayoría de concejales, quienes eligieron a las nuevas autoridades de ese Cuerpo Deliberativo, donde solo estuvieron ausentes los ediles de los bloques de Cambiemos y del que responde al ex jefe comunal. Con la totalidad de 11 ediles y por unanimidad, la composición del HCD quedó conformado de la siguiente manera: Hugo Alejandro Cánepa (Presidente), Lorena Beatriz Montenegro (Vicepresidencia 1ª), Miguel Saavedra (Vicepresidencia 2ª), Daniel Aguirre (Vicepresidencia 3ª). En tanto, las personas a cargo de las secretarías Legislativa y Administrativa son: la Dra. Susana Acevedo y Flavia Bianco, respectivamente. La mayoría fue conseguida gracias a los concejales que votaron, también, a favor de la nueva integración del Cuerpo. Ellos son: Alejandro Cánepa, Miguel Gissara, Lorena Montenegro, Nora Fernández, Marcela Acuña, Ariel Giménez y Estella Maris Santillán (Frente de Todos), Daniel Aguirre (bloque unipersonal “Peronismo Militante”), Laura Castillo – Federico García (nuevo bloque “Néstor Kirchner”) y Miguel Saavedra.

