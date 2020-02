Kicillof convocó a los gremios docentes y estatales a paritarias

El lunes, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires inicia formalmente los diálogos con los gremios docentes y estatales. La intención es que “no pierdan contra la inflación”, aseguró el mandatario bonaerense Axel Kicillof y se mostró positivo por el buen diálogo con los sindicatos.

Según se informó, a las 16 horas funcionarios provinciales recibirán a los sindicatos estatales y a las 17.30 será el turno de los docentes, quienes esperan con ansiedad la mesa paritaria luego de que el Gobierno informara que no cobrarán aún el adicional arreglado en diciembre. Según se detalló, los maestros y maestras cobrarán el aumento del 11,7% por la inflación del último trimestre del 2019, pero no el remanente de diciembre que llegará en marzo. Al respecto de esto, Kicillof, en diálogo con Radio con Vos, aseguró que se está respetando lo que firmó el gobierno anterior. “Este mes estamos pagando los sueldos con aumento y el mes que viene pagaremos un retroactivo que corresponde al mes de diciembre. Las dos cosas se van a hacer y se van a cumplir. De ninguna manera los docentes tienen que pensar que no se está cumpliendo“, explicó. “Pese a los problemas que tenemos la idea es que no pierdan contra la inflación”, agregó. La postergación había generado ruido en el sector docente. El titular de Suteba, Roberto Baradel, destacó que el anunció no les “fue agradable”, pero son “conscientes del estado en que dejaron la Provincia”. En ese sentido, en diálogo con FutuRock destacó que “el aumento se cobra. La cláusula gatillo se cobra ahora con la liquidación. Mañana lo van a estar percibiendo todos los docentes. Lo que informó el Gobierno es que no pagaron la liquidación de un remanente del retroactivo del mes de diciembre y una porción del SAC del sueldo no complementario que dan en marzo”.

