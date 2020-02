El Senado convirtió en ley el proyecto para la renegociación de la deuda por unanimidad

Tras casi nueve horas de debate, la nueva norma impulsada por el Gobierno para encarar la renegociación de los plazos para el pago de la deuda externa obtuvo 65 votos afirmativos. El Senado aprobó este miércoles por unanimidad la ley de sostenibilidad de la deuda emitida bajo legislación extranjera. Tras casi nueve horas de debate, la nueva norma impulsada por el Gobierno para encarar la renegociación de los plazos para el pago de la deuda externa obtuvo 65 votos afirmativos. Si bien se logró el acuerdo buscado por el Gobierno entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para mostrar fortaleza política de cara a la negociación con los acreedores, ambos espacios se cruzaron reproches por sus respectivas gestiones de gobierno. La defensa inicial del proyecto estuvo a cargo de Carlos Caserio, que justificó la necesidad de renegociar las obligaciones contraídas en el “incremento desmedido de la deuda, que pasó del 52% del PBI en 2015 al 92% en 2019”. “La renegociación es compatible si logramos mejorar los montos, los plazos y los intereses, si no no tiene ningún sentido”, indicó el senador cordobés, al tiempo que subrayó “el Gobierno nacional ya dijo que quiere pagarla”, agregó. Casi sobre el final del debate, Anabel Fernández Sagasti señaló que los fondos requeridos por la gestión de Mauricio Macri al FMI fueron un “préstamo político” y agregó: “Le pagamos entre todos la campaña a Cambiemos”. “No es relato: la deuda bruta de la República Argentina es 323 mil millones de dólares. Y la deuda que estamos tratando hoy acá, son casi 142 mil millones de dólares”, advirtió a su turno el jefe del bloque oficialista, José Mayans, quien criticó las elevadas tasas a las que el Banco Central colocó deuda durante la gestión anterior.

