El Centro de Sanidad Animal y Zoonosis del municipio de Brown recibió a un equipo veterinario de San Pedro

El Centro de Sanidad Animal y Zoonosis del municipio de Almirante Brown recibió a un equipo veterinario del municipio de San Pedro, que se acercó para capacitarse en la técnica de castraciones masivas y el programa de esterilización de animales domésticos implementado en el distrito. No es la primera vez que esto ocurre, ya que en los 23 años de funcionamiento de este centro de referencia, se han llevado a cabo más de mil capacitaciones a funcionarios, veterinarios de numerosos municipios y miembros de entidades animalistas de distintas comunas de la región y el país, pero también de Latinoamérica y Europa. Muchos de ellos se acercan entusiasmados tras ser partícipes de las charlas y congresos brindados junto a la Asociación Amigos -con quien el centro trabaja articuladamente- en distintos puntos del país. El veterinario municipal de San Pedro, junto a un asistente y una integrante del Refugio San Pedro, se mostraron satisfechos con la visita y las técnicas aprendidas dentro del quirófano, y entusiasmados con la posibilidad de replicar el modelo en ese municipio bonaerense, que desde hace un año y medio comenzó a llevar a cabo programas de este tipo, destinado a la castración masiva de caninos y felinos para evitar su proliferación callejera. Asimismo,indicaron que se acercaron a Almirante Brown por la extensa experiencia que tiene como primer municipio no eutanásico de la Argentina. Desde su apertura en 1996, el Centro de Sanidad Animal y Zoonosis realizó 300 mil castraciones gratuitas de perros y gatos, y realiza en promedio unas 200 castraciones diarias entre las intervenciones dentro del centro y los operativos con el quirófano móvil en los barrios. Todo esto lo ha convertido en la dependencia municipal con más esterilizaciones del mundo. Cronograma de castraciones de febrero Continúan en la localidad de Glew los operativos gratuitos de vacunación y castración gratuita de mascotas con el quirófano veterinario móvil del Centro de Sanidad Animal y Zoonosis. Hasta el próximo viernes 7 de febrero las esterilizaciones de caninos y felinos se realizarán en el Club Vélez (Gobernador Arias 3700 esquina Larreta). La atención comienza a las 8, hora en que se otorgan los turnos correspondientes. Del lunes 10 al viernes 14 de febrero, la cita será en la Sociedad de Fomento Pedro Palacios (Miguel Cané y Quintana). Para ser intervenidos los animales deben ser llevados con un ayuno de 12 horas. En caso de gatos, se los debe llevar en bolsa de red. Pueden ser castrados animales desde los 5 meses de edad.

