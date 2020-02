A beneficio vuelve esta noche el voley a Brown

El Seleccionado Argentino de Vóley (sub 19) vuelve al distrito de Almirante Brown para enfrentar este jueves 6 y viernes 7 de febrero a dos equipos locales de excelencia, San Lorenzo de Almagro y Vélez Sarsfield. Los partidos serán a beneficio de dos entidades del Municipio y tendrán lugar en el Polideportivo de Ministro Rivadavia. Una vez más el Municipio será sede de la presentación de destacados deportistas argentinos. Esta vez la selección nacional menor de Vóley (masculina) disputará dos encuentros con conjuntos de primera. Dichos enfrentamientos tendrán lugar el 6 de febrero a partir de las 20.30 con San Lorenzo y el 7 de febrero a las 20 con el Club Atlético Vélez Sarsfield. Quienes deseen presenciar los encuentros deberán presentarse- una hora antes- en el polideportivo de Ministro Rivadavia, ubicado en 25 de Mayo esquina Camila Quiroga, con un alimento no perecedero que será donado al Hogar el Alba de la localidad de Ministro Rivadavia y al merendero- copa de leche “La Casita de mis Sueños” de Claypole Vale señalar que el seleccionado nacional viene de disputar el mundial en Túnez, donde ocupó un lugar de privilegio al conseguir la medalla de bronce, y estos son partidos de entrenamientos para la etapa clasificatoria de las Olimpiadas de Tokio 2020.

Both comments and pings are currently closed.