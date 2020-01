Operativo de saturación policial en Adrogué

En la jornada de hoy, personal de la Policía Bonaerense llevó a cabo un amplio operativo de saturación y prevención del delito que incluyó a Adrogue y a otras localidades vecinas de nuestro distrito. Entre otras tareas se destacó el control de tránsito y la detección de motochorros, reforzando los recorridos de patrullaje. Vale destacar que el personal policial circulo en motos de alta cilindrada, en móviles policiales, e incluso implementando caminantes, como parte de un masivo operativo de saturación.

