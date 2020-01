El municipio informó que mañana es el último día de operativo por la tarjeta Alimentar

El Municipio de Almirante Brown informó que mañana viernes 31 de enero el Banco Nación concretará la entrega de las tarjetas Alimentar que no fueron retiradas los días previstos durante los operativos llevados a cabo del 20 al 24 y del 27 al 30 de enero. Luego del reparto de las tarjetas remanentes, los plásticos sólo podrán ser retirados en el Banco Nación. Para conocer si una persona es beneficiaria de la Tarjeta Alimentar están disponibles la Web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Web de la Comuna browniana. Allí, con sólo ingresar el Documento, cada ciudadano y ciudadana puede comprobar si le corresponde el beneficio. Los links habilitados son Ministerio de Desarrollo Social – Padrón y Tarjeta Alimentar. El Municipio de Almirante Brown informó que hasta mañana viernes mantendrá el operativo de hidratación, asesoramiento de un equipo de nutricionlistas en el marco del Consejo Municipal de Nutrición y Alimentación, juegos para los niños, atención sanitaria, Bibliomóvil, e incluso una feria de frutas y verduras para realizar compras. Cabe consignar que las tarjetas se otorgan en forma automática por parte del Banco Nación sin que se deba realizar ningún tipo de trámite. Las mismas tienen por destinatarios a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con niños menores de 6 años; embarazadas que superaron los tres meses de gestación y que perciban AUH y personas con discapacidad que reciban la AUH. Si una persona cuenta con estos requisitos, y todavía no retiró tu tarjeta, se le recomienda informarse accediendo a los links habilitados. El próximo viernes 31 de enero es el último día que se puede retirarla en el Club Villa Calzada de 7 a 14 hs.

