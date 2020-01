Con fuerte aval, Diputados dio media sanción al proyecto de sostenibilidad de la deuda

En el regreso a la actividad del Congreso, el Frente de Todos logró, con apoyo opositor en Diputados, aprobar con media sanción el proyecto de “Restauración de la Sostenibilidad de la deuda pública emitida sobre jurisdicción extranjera”, que busca renegociar los títulos emitidos por la Argentina bajo ley extranjera. La iniciativa fue aprobada con 224 votos a favor -Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los representantes del interbloque Federal y del interbloque Unidad Federal por el Desarrollo, dos votos en contra -Frente de Izquierda- y la abstención del socialista Enrique Estevez. El oficialismo logró así aprobar una iniciativa clave con el objetivo de dar una señal de unidad ante los acreedores externos, de cara a la reprogramación de vencimientos de la deuda tomada por la gestión macrista, estimados en más de u$s64.000 millones sólo para 2020. El proyecto, había obtenido dictamen favorable este martes en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de la Cámara baja. Juntos por el Cambio había anunciado que pretendía presentar un dictamen de minoría que tuviera en cuenta las deudas provinciales. Finalmente, desistió de este pedido y decidió apoyar la iniciativa en el recinto, luego de que el oficialismo se comprometiera a la creación de una comisión para analizar el tema de las provincias. Al comienzo del debate de este miércoles, el diputado del Frente de Todos y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, tomó la palabra como miembro informante y dio cuenta de los aspectos fundamentales de la iniciativa. “Desde el punto de vista legal, no hace falta esta ley para llevar adelante la negociación”, explicó pero insistió en que “la capacidad negociadora que tendrá el Poder Ejecutivo en cabeza del ministro de Economía es distinta si esa gestión se hace en el marco de una decisión del Poder Ejecutivo o si se hace con el apoyo de todo el arco político”. La diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, presidente de la Comisión de Finanzas y otra de los miembros informantes, expresó en el recinto: “Con este proyecto, le damos al Poder Ejecutivo los instrumentos para que pueda comenzar la negociación. La media sanción de este proyecto, no solo va a fortalecer la posición del gobierno argentino y del ministro de Economía, sino que va a fortalecer la posición de la República argentina en un momento de verdadera gravedad económica y financiera”.

