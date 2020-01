Cascallares supervisó el cumplimiento de precios cuidados

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió los supermercados de la zona para fiscalizar el cumplimiento de los Precios Cuidados en su distrito. “Los Intendentes estamos comprometidos en garantizar que se cumplan los acuerdos que el Gobierno estableció para los precios de los alimentos. Para volver a poner a la Argentina de pie lo primero que hay que hacer es llegar a la mesa de las familias argentinas”, indicó el jefe comunal que hoy martes también supervisó el operativo del Municipio en el marco de la entrega de la Tarjeta Alimentar que lleva adelante el Banco Nación. “Como señaló el Presidente Alberto Fernández, es necesario preservar el bolsillo de los que trabajan y viven de su salario. Debemos cuidar entre todos y todas a Precios Cuidados porque es una importante herramienta para ir ganándole a la inflación”. señaló el jefe comunal de Almirante Brown. “Es muy importante que nuestros vecinos y vecinas tengan precios de referencia confiables para saber realmente cuanto valen las cosas y de ese modo cuidar el bolsillo y la mesa de los argentinos”, finalizó Mariano Cascallares.

