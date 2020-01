Llegó a Almirante Brown el Plan Argentina Contra el Hambre

En el marco del plan “Argentina contra el Hambre” implementado por el Gobierno Nacional, comenzó hoy la entrega de las Tarjetas Alimentarias en Almirante Brown. Se realiza al efecto un operativo tripartido, organizado por la Comuna browniana, la ANSES y el Banco Nación que permitió -pese a las elevadas temperaturas- entregar más de 2 mil plásticos en la primera jornada prevista. El arranque del operativo fue supervisado en persona por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; la titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli. “En la Argentina no puede haber hambre”, sostuvo Arroyo en breve diálogo con el periodismo. Destacó el ministro que “las tarjetas tienen por destinatarios a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con niños menores de 6 años; embarazadas que superaron los tres meses de gestación y que perciban AUH y personas con discapacidad que reciban la AUH”. Asimismo, indicó que en el caso de Almirante Brown serán más de 24.000 los beneficiarios y que, además de la lucha contra el hambre, esta iniciativa implica una inyección de unos 118 millones de pesos mensuales que se volcará hacia la economía y el comercio local para contribuir a “poner a la argentina de Pié como dijo el presidente Alberto Fernández”. Por su parte, Mariano Cascallares resaltó el amplio operativo conjunto que se está realizando para le entrega de las tarjetas alimentarias. En tal sentido, resaltó los puestos de Defensa Civil, Salud Pública, el Sistema Municipal de Emergencias Médicas 107 AB, Desarrollo Social y otras dependencias municipales e incluso de la filial local de la Cruz Roja Argentina, para prever cualquier inconveniente ante la gran concurrencia que se espera”, sobre todo en una jornada de intenso calor. Al respecto cabe consignar que además de ambulancias, la Secretaría de Salud dispuso puestos sanitarios, incluido uno para completar el calendario de vacunación y otro para otorgar turnos en consultorios en los CAPS del distrito. Mientras las mamás estaban en la fila para el ingreso, los chicos pudieron distrutar de juegos inflables montados por el área de Desarrollo Social de la comuna, o entretenerse con la lectura y cuentos en el Bibliomóvil de la Biblioteca Municipal y Popular Esteban Adrogué. En paralelo, nutricionistas brindaron información y consejos para mantener una dieta saludable a los beneficiarios y beneficiarias del programa oficial.

