“Ya no existe más el liderazgo de María Eugenia en Provincia”

“Todos sabían que Provincia de Buenos Aires iba a entrar en default en diciembre”, dijo el intendente del municipio bonaerense San Isidro, Gustavo Posse. Luego él afirmó que la Unión Cívica Radical es y seguirá siendo socio del PRO en Cambiemos. Posse también afirmó que la UCR debe ser la columna vertebral de ese espacio. Y reclamó una renovación del radicalismo provincial. Durante una entrevista con el canal LN+, el jefe comunal Gustavo Posse se refirió al anuncio del gobernador Axel Kicillof respecto de la deuda de Provincia de Buenos Aires: “Esto viene de una época en la que la Provincia accede al endeudamiento en la época de (Carlos) Menem y (Eduardo) Duahlde. Es una provincia que no es viable; no quiere decir que hay que dividirla o romperla.” Posse también contestó sobre si María Eugenia Vidal es la líder de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires: “No; existe una fuerte vocación de pertenencia de todos nosotros a Cambiemos, pero ya no existe más ese liderazgo. Y lo que no puede existir es que parte de dirigentes ajenos al radicalismo no esperen a la renovación que toca este año en la UCR, que es en octubre de este año.” Luego, Posse explicó su proyecto: “El radicalismo de la Provincia de Buenos Aires tiene que ser un radicalismo fuerte, erguido, con verdadera vocación de pertenencia en Cambiemos pero un radicalismo impulsor. El radicalismo es la columna vertebral de Cambiemos. ¿Qué significa el PRO? Significa la política moderna, es mucho de lo que querían en algunas zonas urbanas, es lo que queríamos y queremos como socios. Pero el radicalismo es la estructura que te da la posibilidad de acceder a toda la geografía del país y lo mismo en la Provincia de Buenos Aires”.

