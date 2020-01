Sabbatella y Katopodis avanzan en una agenda conjunta

El presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Martín Sabbatella, se reunió esta tarde con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. Durante el encuentro, que se dio en las oficinas del Ministerio nacional, los funcionarios evaluaron los trabajos que ya se están poniendo en marcha en la Cuenca, y acordaron una agenda común para planificar y evaluar nuevas acciones.

