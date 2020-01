Llega a Almirante Brown la Terjeta Alimentaria Nacional

En el marco del plan “Argentina contra el hambre” implementado por el Gobierno Nacional, se llevará adelante desde el próximo lunes 20 de enero la entrega de las Tarjetas Alimentarias en Almirante Brown, a las que tendrán acceso automático –sin realizar trámite alguno- unos 24 mil vecinos y vecinas de nuestro distrito. El Municipio de Almirante Brown informó que para averiguar lugar, fecha y horario de entrega de cada Tarjeta Alimentaria ya están disponibles la Web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Web de la Comuna browniana. Allí, con sólo ingresar el Documento, cada ciudadano y ciudadana puede comprobar si le corresponde el beneficio y de ser así donde y cuando retirar la tarjeta. Los links habilitados son http://www.desarrollosocial.gob.ar/padron/ y http://brown.gob.ar/alimentar. La Tarjeta Alimentar es un complemento transitorio que se les brindará a familias de todo el país ante la emergencia alimentaria y nutricional. Cabe consignar que las referidas tarjetas servirán para que los más vulnerables accedan a la canasta básica alimentaria. Por otra parte, no se puede realizar con ellas retiros bancarios. Sí, la adquisición de alimentos, entre los que, por otra parte, no se incluyen bebidas alcohólicas. El programa “Argentina contra el hambre” es instrumentado el Gobierno, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el Banco de la Nación Argentina y los municipios, y será articulado a nivel local por el Consejo Municipal de Nutrición y Alimentación; presentado ayer por el intendente municipal Mariano Cascallares junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Cabe consignar que las tarjetas correspondientes se otorgarán en forma automática sin que se deba realizar ningún tipo de trámites. Las tarjetas tienen por destinatarios a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con niños menores de 6 años; embarazadas que superaron los tres meses de gestación y que perciban AUH y personas con discapacidad que reciban la AUH. En lo que respecta a los montos, éstos serán de 4.000 pesos para quienes tengan un hijo y de 6.000 pesos para quienes tengan 2 o más hijos. Asimismo, la recarga de la tarjeta alimentaria se realizará los terceros viernes de cada mes. En otro orden, cabe consignar que entre los beneficiarios podrán acceder a charlas sobre nutrición, alimentación sana y salud y se brindarán capacitaciones con recomendaciones para los mecanismos de compra.

