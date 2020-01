Cascallares encabezó encuentro sobre seguridad con Sergio Berni y 12 intendentes en el COM de Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó este mediodía una reunión de trabajo junto a una docena más de intendentes durante la cual realizó una extensa exposición el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni e integrantes de su equipo. El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Operaciones Municipal (COM) que funciona en la localidad de Burzaco, uno de los más modernos de la provincia en su tipo. “Durante la reunión de trabajo abordamos herramientas para la prevención del delito en nuestros distritos. Vamos a seguir realizando aportes a la Provincia en su lucha contra el delito trabajando en la prevención. Nos preocupa y ocupa el tema porque sabemos que se trata de una inquietud constante de nuestros vecinos y vecinas!, indicó el intendente Mariano Cascallares. De la reunión llevada a cabo en el Centro Municipal de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco, formaron parte la ministro de Gobierno bonaerense, Teresa García, y los jefes comunales de Quilmes, Mayra Mendoza; Cañuelas, Marisa Fassi; San Martín, Fernando Moreira; Pilar, Federico Achával; Moreno, Mariel Fernández; Florencio Varela, Andrés Watson; San Vicente, Nicolás Mantegazza; Navarro, Santiago Maggiotti; Merlo, Gustavo Menéndez y de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, así como el diputado provincial Juan Pablo de Jesús y los jefes de Gabinete de Ituzaingó, Pablo Descalzo y de La Matanza, Claudio Lentini.

