Martín Sabbatella es el nuevo presidente de ACUMAR

El nombramiento se oficializó hoy con la publicación del Decreto nº 66/2020 en el Boletín Oficial. Tendrá a su cargo el Plan de Saneamiento para la Cuenca Matanza Riachuelo, en la que viven 6 millones de personas. Con la publicación del Decreto nº 66/2020 quedó oficializada hoy la designación de Martín Sabbatella al frente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas. Sabbatella, quien fuera intendente de Morón (1999-2009), diputado Nacional (2009-2012) y presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (2012-2015), tendrá la responsabilidad de llevar adelante el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Matanza Riachuelo, la Cuenca hídrica más densamente poblada del país y sobre la que pesa una condena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para recomponer el ambiente y la calidad de vida de las personas que allí viven. “Es un orgullo ser parte del equipo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Estar al frente de ACUMAR es un gran desafío por el que vamos a trabajar incansablemente para poder hacer de la Cuenca un lugar mejor”, indicó el flamante titular del organismo. En ese sentido, Sabbatella subrayó la necesidad de “trabajar de manera articulada con todos los municipios y organizaciones que son parte de la Cuenca Matanza Riachuelo, llevando adelante un abordaje integral, interdisciplinario e interministerial, para dar respuesta a una necesidad de toda la población. El saneamiento de la Cuenca es una meta muy importante en esta nueva etapa de reconstrucción de la patria, vamos a trabajar fuertemente con todos y todas para llevarlo adelante”. Con una superficie total de 2.2047 km2 y una extensión de 64 km de longitud, la Cuenca Matanza Riachuelo abarca los municipios de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras. Atraviesa además 9 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ACUMAR fue creada en 2006 mediante la ley 26.168, en tanto el PISA se presentó en 2009 y se actualizó en 2016. Entre las obras más importantes que incorpora el Plan se encuentra la construcción del Sistema Riachuelo, a cargo de AySA, que brindará una solución al saneamiento básico a más de 4 millones de personas; la construcción y relocalización de familias en riesgo ambiental y social que viven en villas y asentamientos precarios, la erradicación de basurales a cielo abierto y el control y monitoreo continuo de la calidad del agua y la fiscalización y control de industrias dentro del área de la Cuenca.

Both comments and pings are currently closed.