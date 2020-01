El BCRA extenderá un mes la circulación del billete de 5 pesos

El Banco Central extenderá hasta el 28 de febrero la circulación legal de los billetes de 5 pesos, que debía terminar a fin de enero. Desde la entidad informaron a ámbito.com que es un tema que “está en evaluación” por parte del Directorio y que es un hecho. Ocurre luego de que desde el sector privado pidieran retrasar el retiro del billete. La extensión de la vigencia del billete como medio de pago legal podría ser anunciada oficialmente por la entidad la próxima semana tras el pedido de cámaras de comercio para retirarlos del sistema de manera más ordenada. Hasta ahora el billete terminaba su circulación legal el 31 de enero y se extendía por 30 días la posibilidad de ser canjeado en los bancos, mientras que ahora esos plazos se extenderían hasta el 28 de febrero y el 30 de marzo. Desde el BCRA revelaron que la entidad analiza la redacción de una resolución para hacer lugar a los pedidos efectuados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Las dos centrales empresariales habían realizado el pedido de postergación a través de una carta enviada al presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Hasta su desaparición total, el billete de 5 pesos coexistirá con la moneda del mismo valor, y para favorecer su distribución el BCRA dispuso un mecanismo de entrega directa a comercios, empresas o asociaciones empresariales que las requieran en cantidad.

