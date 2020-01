Cascallares multiplica reuniones para potenciar las obras en Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, multiplicó en los últimos días las reuniones de trabajo y los contactos con funcionarios nacionales y provinciales para articular políticas públicas que permitan avanzar con más obras para nuestro distrito. En primer término el jefe comunal se reunió con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, con quien avanzó en el diagrama de nuevos emprendimientos para Almirante Brown. “En estos cuatro años de trabajo logramos duplicar la cobertura de cloacas llevándola del 18% al 40% y elevando la cobertura de agua potable del 45% al 60% y vamos por mucho más”, indicó Mariano Cascallares. El jefe comunal también recordó que “ya asfaltamos más de mil cuadras y consolidamos 3 mil cuadras más y seguimos con más y más obras como la histórica de la avenida Espora que ya concluimos”, añadió. Mariano Cascallares también se reunió con el titular de la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, Martín Marinucci, con quien abordó la realización de mejoras tanto en los pasos a nivel actuales en Almirante Brown como de las estaciones de ferrocarril locales. Finalmente el intendente Browniano recibió en la Casa Municipal a Juan Sebastián Riera, director provincial de hospitales del Ministerio de Salud bonarense, con quien repasó la situación de los hospitales provinciales Lucio Meléndez, y Jorge, como también el estado de las obras del hospital Arturo Oñativia.

