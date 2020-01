Junto a Arroyo y Raverta, Cascallares lanzó el consejo de nutrición y alimentación de Almirante Brown

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, su par bonaerense, Fernada Raverta, y el intendente Mariano Cascallares pusieron en marcha el Consejo de Nutrición y Alimentación de Almirante Brown. Durante la presentación de la iniciativa, los funcionarios anticiparon que Brown es el primer municipio del Conurbano donde se entregarán tarjetas alimentarias.Junto En sintonía con el Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, se presentó el nuevo órgano municipal y se puso en funcionamiento un plan integral a través del cual se procurará mejorar el acceso a los alimentos de la población, disminuir la obesidad y el sobrepeso, optimizar la nutrición materna y fortalecer la lactancia y primera infancia, además de contribuir con la implementación de una alimentación sustentable y sostenible desde la producción hasta el consumo. El acto de presentación de la iniciativa tuvo lugar en el Casa Municipal de la Cultura de la ciudad de Adrogué y contó también con la presencia de la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DDHH local, Bárbara Miñan, y la presidenta del Colegio de Nutricionistas bonaerense, Paula das Neves, entre otros funcionarios nacionales y provinciales, miembros de las diversas áreas de la Comuna, productores locales, representantes de la Cámara de Comercio e Industria y referentes barriales, que articulan en red el proyecto. En la ocasión Mariano Cascallares señaló que “el objetivo de poder confluir en esta mesa de trabajo tiene que ver con este nuevo momento de la Argentina, un momento donde desde la Nación se vuelve a pensar –de verdad- en nuestra gente, en sus prioridades. No hay ninguna posibilidad de desarrollo si no tenemos la oportunidad de resolver las cuestiones básicas de nuestros vecinos”, indicó. “Por eso la conformación del Consejo, la puesta en marcha de este plan de nutrición y alimentación, la asociación que generamos con el Colegio de Nutricionistas de Buenos Aires, el trabajo mancomunado con instituciones intermedias, con escuelas, hospitales y unidades sanitarias, nos van a llevar a buen puerto y vamos a poder desde Alte Brown acompañar el trabajo que encararon desde el Gobierno Nacional, con medidas a favor de nuestra gente”, añadió Cascallares. “Este consejo, este plan, va a ser una herramienta para un programa tan importante como el de la tarjeta de alimentos que va a tener un impacto no solo en los vecinos que la necesitan sino en el desarrollo que buscamos para todo nuestro distrito”, concluyó el jefe comunal. Por su parte Arroyo -que hizo hincapié en el compromiso y la tarea que viene desarrollando Almirante Brown- en coincidencia subrayó que la creación del Consejo es “clave”, por un lado porque desde el Gobierno Nacional se está poniendo en marcha la tarjeta alimentaria para madres con chicos menores de seis años, para mujeres a partir del tercer mes de embarazo y para personas discapacitadas que tienen asignación. ”Son más de 24 mil las tarjetas para Almirante Brown”, indicó. Por otro lado, el ministro sostuvo que el Consejo local articulará con el Consejo Escolar y el servicio alimentario y consideró que la entrega de tarjetas “va a impactar en la economía local ya que son casi 130 millones de pesos que se van a mover el tercer viernes de cada mes con gente que va a comprar alimentos”. Más adelante Arroyo remarcó que el objetivo del plan nacional es que “todos tienen que comer bien, que puedan acceder a la canasta básica de alimentos, crear un gran plan de empleo con gente que produce (huertas, granjas) y promover un desarrollo económico local”. “No puede haber hambre en la Argentina, no puede bajar el consumo de leche todos los meses, no puede haber una generación de chicos petisos y obesos” sostuvo el funcionario, en tanto anticipó que el próximo lunes 20 de enero empieza la entrega de tarjetas alimentarias en Brown y luego se extiende en el resto del Conurbano. Las primeras acciones que se implementarán a través del plan integral de nutrición y alimentación de Brown, son: Educación Alimentaria Nutricional junto a la entrega de la tarjeta ALIMENTAR. Establecer estándares nutricionales en comedores comunitarios. Alimentos frescos con mayor aporte proteico en el Programa de Bajo Peso, garantizando la entrega de pollo y el consumo de un huevo diario. Ayuda alimentaria a las embarazadas con riesgo nutricional que se encuentran en el programa de control prenatal de la Secretaria de Salud. Promover por ordenanza municipal la disponibilidad con gratuidad de agua segura en todos los establecimientos de comidas. Alentar la disponibilidad de frutas y bebidas sin azúcar en los kioscos escolares del distrito y garantizar el acceso de agua segura y gratuita en las escuelas. Cabe señalar que durante la presentación el consejo el intendente selló un convenio marco de asistencia técnica, colaboración y cooperación institucional con el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires.

