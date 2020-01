Cascallares: “Trabajamos con Nación y Provincia para cuidar el bolsillo de los brownianos”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó en Casa Rosada de una reunión de trabajo junto a otros jefes comunales encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero para coordinar el monitoreo del plan Precios Cuidados. En ese marco, Cascallares aseguró que “desde Almirante Brown vamos a seguir trabajando en forma articulada con la Nación y la Provincia para cuidar el bolsillo de nuestros vecinos y vecinas”. El jefe comunal browniano mencionó iniciativas como las ferias de productores locales, el programa El Mercado en tu Barrio, y Precios Cuidados como “herramientas concretas que debemos seguir potenciando”. El objetivo del encuentro fue articular con los jefes comunales un trabajo coordinado junto al Gobierno nacional y a la provincia de Buenos Aires en la fiscalización del programa. “El Estado nacional puede diseñar y generar políticas, pero la defensa en el territorio de la política pública la hace el intendente, que hace que esto realmente llegue a las familias”, aseguró el jefe de Gabinete, que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Cafiero destacó la importancia de “la experiencia que tienen los intendentes” y señaló que el Gobierno nacional buscará “trabajar con los inspectores que tiene la provincia, y con los intendentes e intendentas”. Además, consideró que “la tecnología es clave: tenemos una herramienta fundamental que es la aplicación para celulares de Precios Cuidados, que hicimos en tiempo récord pero que funciona muy bien”. Del encuentro participó el ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; San Fernando, Juan Andreotti; de Pilar, Federico de Achaval; de La Matanza, Fernando Espinoza; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de Merlo, Gustavo Menéndez; de San Martín, Fernando Moreira; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Hurlingham, Juan Zabaleta; de Presidente Perón, Blanca Cantero, y de Tigre, Julio Zamora, además del jefe de Gabinete de Ituzaingó, Pablo Descalzo.

