Martín Guzmán descartó auxilio financiero para que Kicillof pague deuda en Provincia

El ministro de Economía, Martín Guzmán, declaró que la Nación no tiene pensado otorgar un auxilio financiero a la provincia de Buenos Aires para que pueda cumplir con un fuerte vencimiento de deuda previsto para fines de enero. El funcionario habló tras trascender la posibilidad de que el gobierno nacional ayudara al gobernador Axel Kicillof a pagar un vencimiento de US$ 250 millones previsto para el 26 de enero próximo. “No estamos contemplando hacer un salvataje financiero por 250 millones de dólares el 26 de enero, que es el monto de vencimiento de capital que enfrenta la Provincia ese día”, dijo Guzmán en declaraciones a Clarín. La provincia de Buenos Aires tiene vencimientos de deuda por US$ 571 millones entre el 19 y el 26 de enero próximos. Entre enero y marzo, según los datos que muestran en La Plata, la provincia debe hacer frente a pagos por unos US$ 670 millones. Para el funcionario, el Palacio de Hacienda ya manifestó que en las condiciones de mercado actuales la deuda es “insostenible” y por eso están “trabajando en el establecimiento de políticas de deuda que apuntan a recuperar su sostenibilidad, sobre la base de la buena fe”. Guzmán remarcó que “la voluntad de pago existe, pero hace falta recuperar la capacidad de pago. Y para eso la economía se tiene que recuperar”. En cuanto a la deuda en moneda extranjera, dijo que la Nación está “transitoriamente sirviendo solamente intereses mientras se terminan de cerrar esas políticas de deuda para restaurar la sostenibilidad”. “No estamos sirviendo capital de deuda en dólares. De hecho, los vencimientos de capital de Letes ya han sido reperfilados”, recordó. En el caso de la provincia de Buenos Aires, destacó que “está llevando a cabo sus propias gestiones, que me consta están basadas en principios similares a los de la Nación, que oportunamente fueron comunicados por escrito”. ¿Cuál es el objeto? Guzmán dijo que el objetivo inmediato de la provincia es “reperfilar el vencimiento de capital del 26 de enero, para evitar una ruptura contractual este mismo mes y así poder conducir las gestiones integrales de forma ordenada, con más tiempo”. Y destacó en su charla con el matutino que “son gestiones que están llevando a cabo de forma madura, y mi expectativa es que haya buena fe y voluntad también de parte de los acreedores para evitar que se genere un desorden que termine dañando a todas las partes”. Al respecto, Guzmán dijo que el gobierno nacional respalda “esas gestiones. Y de forma consistente con como se viene manejando la Nación, no estamos contemplando hacer un salvataje financiero”. La deuda total de la provincia asciende a US$ 11.263 millones, el 77% en moneda extranjera. Y los vencimientos y pagos de 2020 son de U$S 1.821 millones y 166 millones de euros.

