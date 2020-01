El municipio suma lectores de patentes para prevenir delitos en Brown

El Municipio de Almirante Brown incorporó nuevos carteles indicadores que muestran las patentes que son registradas por las 32 cámaras TRASA (Terminal de Reconocimiento Automático de Secuestro Automotor) que funcionan actualmente en todos los accesos al distrito, con el objetivo de detectar vehículos con pedido de captura. Desde la Comuna que conduce el intendente Mariano Cascallares explicaron que estos cuatro nuevos carteles muestran en tiempo real los dominios de los autos que son detectadas por las TRASA. Y aclararon que no se trata de cámaras que realizan fotomultas o controlan la velocidad, sino que son cámaras de monitoreo para prevenir el delito. Las mismas están ubicadas en la calle 30 de Septiembre y Espora (Adrogué), en la avenida Monteverde y Donato Álvarez (San Francisco Solano), en Ruta 4 y Seguí (Malvinas Argentinas) y en Capitán Olivera e Hipólito Yrigoyen (Glew). Asimismo, en los próximos días se instalará uno más en Adrogué. Este novedoso sistema tecnológico permite monitorear entre 60 y 70 mil patentes por día en los distintos accesos al distrito, lo que equivale a unos 2500 y 3000 vehículos por cada hora. “La idea es transmitir a los vecinos y vecinas y también a todos los que ingresan al distrito, que Almirante Brown es un Municipio que está monitoreado tecnológicamente por cámaras de seguridad y lectores de patentes”, destacó la secretaria de Seguridad local, Paula Eichel. El Municipio tiene actualmente 32 cámaras TRASA o también llamadas LPR, las cuales permiten leer de forma online y rápida las patentes de los autos que ingresan al distrito, distribuyendo esa información al Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco, que luego compara esos registros y los cruza con la base de datos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Una vez que se detecta un vehículo con irregularidades los operadores del COM dan aviso al Comando de Patrullas de la Policía que, con los recursos que tienen disponibles en la vía pública, los interceptan y ejecutan los protocolos internos de seguridad correspondientes comenzando con verificar la documentación del vehículo y su conductor. Estos carteles y las 32 TRASA forman parte de las 415 cámaras de seguridad fijas que el Municipio instaló en estos cuatro años de gestión y que, se suman además, a las casi 900 que se colocaron en todas las unidades de las líneas de colectivos locales. Desde la Comuna aclararon, además, que el “único objetivo de estas cámaras y lectores es el de hallar vehículos que estén en la base de datos del Ministerio de Seguridad bonaerense” e irradiar alertas para poder interceptarlos. Por último es importante destacar que Almirante Brown fue el primer municipio de la Provincia en incorporar esta tecnología para mejorar sus tareas de vigilancia, conectándose directamente de forma online con el Ministerio de Seguridad bonaerense. De esta manera, el sistema TRASA constituye una red de lectura de patentes que ya se encuentra activa en todo el Municipio de Almirante Brown para prevenir ilícitos alertando a las fuerzas policiales casi en el acto al detectarse vehículos sospechosos o con pedidos de secuestro.

