El municipio fabrica e instala nuevos refugios para las paradas de colectivos

El Municipio de Almirante Brown trabaja en la fabricación y en la instalación de nuevos refugios para las paradas de colectivo de todo el distrito. Los trabajos, que se llevan adelante en el Polo Productivo Municipal de Don Orione, incluyen tareas de herrería, carpintería y pintura, destinadas a generar mejoras en espacios públicos y en el mobiliario urbano y, al mismo tiempo, mejorar a calidad de vida de los vecinos y vecinas. En tal sentido, en el Polo Productivo de Don Orione un grupo de cooperativistas realiza a nuevo y repara refugios para paradas de colectivos para todas las localidades del distrito. “En paralelo, continuamos instalando luces con tecnología LED en las paradas de colectivos y reforzamos ese servicio con la puesta en marcha de la Brown Móvil APP que incorpora información útil sobre horarios y recorridos de colectivos y trenes”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Durante el último año, divididos en labores de corte, soldadura y pintura, bajo la supervisión de un referente, los trabajadores realizaron unos 60 refugios y continúan trabajando. Además, los cooperativistas llevaron a cabo el armado y reparación de más de 100 cestos públicos distribuidos a lo largo y ancho del partido, y realizó cartelería nueva para las plazas y los espacios públicos para el esparcimiento de los vecinos y las vecinas del distrito.

