Precios Cuidados: supermercados chinos propondrán al Gobierno canasta de 150 artículos

El Gobierno se reunirá este lunes con representantes de los supermercados chinos con el objetivo de extender el programa de “Precios Cuidados” a más de 3.000 nuevas bocas de expendio del área metropolitana y el interior del país. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, había anticipado en oportunidad del relanzamiento de ese programa que se llevarían adelante negociaciones para ir sumando otros puntos de venta y otros actores de la cadena de comercialización. La funcionaria recibirá a representantes de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático, que encabeza Yolanda Durán, de la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Residentes Chinos (CASRECH), que encabeza Eduardo Melio González, y a la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas (FESACH), conducida por Gerardo Leiten. Voceros de esas cámaras adelantaron que propondrán al Gobierno una canasta conformada por 150 artículos o más, integrada por productos de primeras marcas incluidas por el gobierno y otras habituales en los autoservicios chinos. La secretaria de Comercio, tras el lanzamiento del programa, ya acordó un acuerdo similar con la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), pero con menor cantidad de productos que el máximo de 310, por los espacios físicos de venta, mas chicos que los de las grandes cadenas.

El acuerdo con la CAS incluyó que los autoservicios de esa cámara presenten una canasta mínima de 70 productos o más hasta el máximo de 310, y además reemplazar productos de alguna marca que no comercialicen con otro similar. Algunos fabricantes de primera línea no tienen como clientes a comercios chicos y solo lo hacen con las grandes cadenas de supermercados, y es por eso que se autorizaron los cambios de artículos.

Both comments and pings are currently closed.