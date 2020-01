Nadador oriundo de Adrogué perdido en prueba “río mar” en Necochea

Un deportista oriundo de Adrogué era intensamente buscado por efectivos de Prefectura Naval y otros rescatistas luego de desaparecer esta tarde cuando participaba de una exigente competencia de natación en las costa de las localidades balnearias de Quequén y Necochea. En la búsqueda además de policías y guardavidas, participaban un helicóptero de Prefectura y tres aviones privados. Los esfuerzos tienen como fin dar con Ezequiel Bermejo, de 43 años y oriundo de la localidad bonaerense de Adrogué, quien participaba de la prueba denominada “Río Mar”. El deportista había sido visto por última vez alrededor de las 15:00 a unos mil metros de la costa a la altura del balneario Terrazas, a poca distancia de la llegada de la exigente competencia. Según la información difundida por el sitio Cuatro Vientos, la competencia Río Mar 2020 tuvo 550 inscriptos que participaron en una competencia que recorría 10 kilómetros desde detrás del puente Colgante hasta la playa situada a la altura de calle 81. Las bajas temperaturas que se registraron en las aguas de la zona hicieron que decenas de participantes fueran atendidos en la guardia del Hospital Emilio Ferreyra por síntomas de hipotermia.

Both comments and pings are currently closed.