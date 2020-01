Miles de chicos y adultos mayores participan de la colonia municipal de verano 2020

El pasado 6 de enero arrancó una nueva edición de las Colonias Municipales de Verano, iniciativa gratuita e inclusiva promovida por el Municipio de Almirante Brown con el fin de fortalecer la integración social y la promoción de actividades deportivas y de esparcimiento en niños, jóvenes y adultos del distrito durante el actual receso estival. Esta iniciativa se complementa con otros programas en marcha en el actual verano browniano como el Taller de Lectura en la Biblioteca Municipal y las Escuelas Abiertas en Verano. El intendente Mariano Cascallares recorrió las instalaciones donde ya se desarrollan las Colonias de Verano y destacó el trabajo de los Profes y de todo el equipo de la Comuna. “Necesitamos más inclusión, más actividades y más oportunidades para nuestros vecinos y vecinas que se quedan en Almirante Brown durante las actuales vacaciones”, indicó el jefe comunal. Como todos los años participan de las colonias chicos y adolescentes de escuelas de verano, instituciones de bien público, clubes de barrio, y comedores sociales, además de integrantes del Centro de Recreación y Deporte Adaptado que funciona en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia e hijos de empleados municipales. Los adultos mayores de los centros de jubilados de distintas localidades del distrito también participan de las propuestas recreativas. Todos los colonos realizan prácticas deportivas y actividades culturales coordinadas por profesores de Educación Física y asistentes. Con supervisión médica periódica y de guardavidas, aprenden los movimientos elementales de los distintos estilos de natación y el Municipio les proporciona el traslado, desayuno, almuerzo, merienda e indumentaria deportiva (remeras, mallas y toallones). La iniciativa de la que durante todo el verano participarán cerca de 20 mil personas, se lleva a cabo en tres sedes, entre ellas el Polideportivo Municipal, que recibirá a niños de 6 a 12 años de 8 a 14, y a adolescentes de entre 13 y 17 años por la tarde. La inscripción para personas con discapacidad se realiza en el Polideportivo de Ministro Rivadavia (25 de Mayo y Quiroga) o a través de los teléfonos 4279-0054// 4279-0028, de 9 a 16 horas. El predio de Los Pinitos (Sindicado de Trabajadores Municipales) y María Reina en Glew también son puntos de encuentro en el actual verano browniano.

