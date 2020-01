Más de 7 mil niños de Brown disfrutan de las escuelas abiertas en verano

El Municipio de Almirante Brown realizó la apertura del programa Escuelas Abiertas en Verano destinado a alumnos de entre 3 y 17 años de unas 85 instituciones públicas del distrito, que podrán disfrutar de actividades recreativas y artísticas a cargo de docentes de educación física y artes plásticas, además de contar con un refuerzo alimentario. Año a año la iniciativa suma nuevos inscriptos alcanzando en esta oportunidad la cifra de más de 7 mil alumnos participantes y sumando 20 nuevas sedes respecto al verano pasado. En lanzamiento de la edición 2020 de este programa se realizó en la Escuela Primaria N° 3 de Burzaco. Participaron de la apertura, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología del Municipio, Sergio Pianciola; la jefa de educación distrital, María Inés Centurión; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera; inspectores y miembros de la comunidad educativa de la escuela anfitriona, además de, por supuesto los protagonistas de la actividad, ansiosos con sus mallas y sus mochilas, de comenzar la jornada y disfrutar de la pileta. En este sentido, cabe destacar que en diciembre pasado autoridades municipales le entregaron a las escuelas participantes piletas de lona para que los chicos puedan tener una experiencia acuática durante el desarrollo del programa, bajo supervisión. Esta decisión se complementará con dos visitas de los alumnos (con traslado incluido) al Natatorio Municipal Cubierto y Climatizado de Ministro Rivadavia. Participan de la propuesta 13 jardines de infantes, 3 Centros de Educación Complementaria, la Escuela de Educación Estética Nº 1 de Almirante Brown, y escuelas primarias, entre ellas, por primera vez, las EP Nº 1 y Nº 6 de Adrogué, y la EP Nº 3 de Burzaco, en zonas céntricas, por el alto nivel de demanda y acatamiento a la iniciativa. Este programa es articulado entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, adolescentes de 13 a 18 años inscriptos en el CEF Nº 56, realizarán sus actividades en el Polideportivo Municipal de 15 a 18 hs. La actividad se desarrollará durante todo enero contemplando el derecho al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, la alimentación y el cuidado de la salud.

