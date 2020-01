Ventas minoristas finalizaron 2019 con una baja de 11,6% anual

Las ventas minoristas cerraron el 2019 con una caída anual de 11,6%, mientras que sólo en diciembre cayeron 3,8% anual, de acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME). En tanto, las ventas en locales al público disminuyeron 8,4% anual y en la modalidad online subieron 2,1% anual, indicó la entidad en la era de Mauricio Macri. En el último mes del año, todos los ramos medidos descendieron en la comparación interanual y las menores bajas ocurrieron en Alimentos y Bebidas (-0,2%), Bazares y regalos (-1,2%) e Indumentaria (-1,8%). A lo largo del año, los 12 rubros relevados tuvieron desplomes muy fuertes, especialmente Calzado y Marroquinería (-15%) y Bijouterie, relojerías y joyerías (-15,1%). Por su parte, las ventas por internet aumentaron 8 de los 12 sectores relevados en la comparación anual. Según la entidad, un 35,8% de los comercios Pymes relevados aseguran que se verán beneficiados por la actual moratoria con quita de intereses y multas de la AFIP.

