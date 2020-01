Duhalde: “Por supuesto que estoy de acuerdo con el proyecto de ley impositiva de Kicillof”

El ex gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, salió a bancar fuerte al actual mandatario provincial Axel Kicillof respecto a la Ley Impositiva 2020 que busca que se trate la semana entrante en la Legislatura Bonaerense. “Por supuesto que estoy de acuerdo con el proyecto de Ley Impositiva de Kicillof”, señaló Duhalde en conversación con El Destape Radio. Y aseguró que “la provincia de Buenos Aires no es inviable. Hay que hacer lo que el gobernador está tratando de hacer. Poner el eje en lo productivo”. Cabe recordar que luego de su jura, Axel Kicillof sorprendió al recibir en su despacho a Duhalde. Un gesto que lo acercó al ex Gobernador. Duhalde también fue consultado sobre el modelo económico que necesita el país y marcó que “se sale de esto produciendo. Tiene que haber un gobierno que diga que lo más importante es esto. Y la plata antes como ahora la tienen los que cerraron las fábricas, los que trabajan al 20%. Ellos tienen la platita, siempre la tuvieron. Debajo del colchón o en el banco. Hay que convencer a los empresarios que vamos enserio”. Y agregó: “Claro que es difícil, los argentinos no estamos para las fáciles. El éxito demora en llegar porque no tenemos ADN productivo”. “A Alberto lo conozco hace muchísimos años, siempre fue un hombre muy capaz e inteligente. Él sabe que me tiene para lo que necesite”, señaló Duhalde.

