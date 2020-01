Gobierno refuerza la seguridad en el país por la escalada de tensión en Medio Oriente

El gobierno realizó este sábado un llamado a “contener la tensión y trabajar en pos de una salida pacífica y negociada” en Medio Oriente, al tiempo que ordenó elevar los niveles de alerta y reforzar la seguridad a raíz del creciente conflicto. Alberto Fernández dio instrucciones al ministerio de Seguridad para aumentar los controles en las fronteras, en los aeropuertos, en la embajada de Estados Unidos y en las compañías aéreas de ese país. El presidentedio instrucciones al ministerio de Seguridad para aumentar los controles en las fronteras, en los aeropuertos, en la embajada de Estados Unidos y en las compañías aéreas de ese país. A su vez se informó que las autoridades de Migraciones tienen un listado de Interpol con los nombres de todos los terroristas más buscados del mundo. En paralelo, la Cancillería difundió un comunicado de prensa donde califica como “eventos violentos” los recientes hechos ocurridos en Bagdad, donde primero un ataque de EEUU terminó con la muerte del poderoso líder iraní Qassem Soleimani y luego otro ataque a un convoy acabó con al menos seis muertos. “Eventos violentos protagonizados en un mundo global y consecuentemente hiper-conectado, tienen el potencial de tener consecuencias directas en todo el planeta”, sostiene el comunicado que lleva la firma de Felipe Solá. “Nosotros, los argentinos, podemos dar testimonio de lo dicho. En nuestro pasado reciente hemos sido víctima al menos en dos oportunidades de actos de terrorismo internacional”, señala el texto en referencia a los ataque contra la Embajada de Israel y la AMIA ocurridos en los años ’90. Agrega que “ante esa realidad y en virtud de nuestra propia experiencia, el Gobierno Nacional insta a las partes en conflicto a que dispongan las medidas que permitan contener la tensión y trabajar en pos de una salida pacífica y negociada que evite escaladas que pongan en riesgo la seguridad internacional”. “Como siempre lo ha hecho, también esta vez privilegiamos la vía de la negociación y la diplomacia para la solución de los conflictos”, destaca el documento. “En ese sentido, hace un llamado a la comunidad internacional para que todos asumamos posiciones constructivas y reclama a las organizaciones multilaterales que asuman las responsabilidades que se les han confiado, en particular en materia de paz y seguridad internacional”, concluye. Desde la madrugada del viernes cuando se conoció que EEUU asesinara con un dron al N° 2 del gobierno iraní, Qassem Soleimani, la escalada de tensión parece no parar. Este sábado hubo dos bombardeos en Irak cerca de posiciones estadounidenses y en repuesta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de que tiene en el punto de mira 52 sitios en Irán y los atacará “muy pronto y muy duro” si Teherán actúa contra personal o bienes estadounidenses. El presidente recurrió a Twitter después de que facciones proiraníes aumentaran la presión sobre las instalaciones estadounidenses en todo Irak con el lanzamiento de proyectiles, parte de una escalada de tensión desatada tras el asesinato de Soleimani. El ataque estadounidense ha generado temores de que se declare una guerra en Oriente Medio. En lo que parece ser el primer ataque de represalia, dos disparos de mortero impactaron el sábado cerca de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Casi simultáneamente, dos cohetes impactaron contra la base aérea de Al Balad donde están desplegados soldados estadounidenses.

