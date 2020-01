Gobierno relanza la vuelta de Precios Cuidados con vuelta de marcas líderes

Para el lunes 6 de enero está pautado que se anuncie la nueva canasta de Precios Cuidados, y el Gobierno de Alberto Fernández negocia con marcas de primera línea. Incluiría más 300 productos y oferta de marcas líderes. Durante el gobierno de Mauricio Macri y cuando regía el programa, se criticaba la falta de primeras marcas expresando que había exceso de segundas y terceras. El programa volverá con nombres de primera línea como pañales Pampers, la cerveza Quilmes, el detergente Ayudín, el arroz gallo o el café instantáneo Nescafé. La fijación de los precios que en principio estarían vigentes por los próximos tres o cuatro meses. En la administración actual están avanzando a contrarreloj para llegar con el anuncio para el lunes, aunque no descartan que la fecha se pueda adelantar o retrasar unas horas. “Se está trabajando para cerrarlo cuanto antes. Están reunidos ahora”, explicaron. El presidente Alberto Fernández afirmó que el gobierno nacional “va a cuidar a fondo que no se rompa” el programa “Precios Cuidados” y destacó el acuerdo alcanzado con supermercadistas y productores para bajar los precios de los productos alimenticios incluidos en el programa temporal de reducción de IVA que venció ayer, y que había sido aplicado por el ex presidente Mauricio Macri durante la campaña electoral. “Precios cuidados empieza hoy y obviamente vamos a cuidar a fondo que eso no se rompa. Es parte del éxito de lo que queremos: que la economía se tranquilice, salir de esta zozobra de pensar cuánto van a subir los precios. Es imposible vivir así cuando no hay causas que lo justifiquen”, dijo el mandatario.

Both comments and pings are currently closed.