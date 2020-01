Llega la caravana de los Reyes Magos con los Foods Trucks y actividades para toda la familia

El Municipio de Almirante Brown informó que este fin de semana se llevará a cabo en la Plaza Manuel Belgrano de Burzaco un Festival Familiar esperando la llegada de los Reyes Magos con el programa Brown a Cielo Abierto. Las actividades arrancan esta tarde (VIERNES 3 DE ENERO) desde las 18 horas con los Foods Trucks, juegos infantiles, bandas en vio y entretenimiento para niños y niñas. El Festival Familiar seguirá el sábado y domingo desde el mediodía. Mientras tanto, el domingo 5 de enero a partir de las 19 horas se desarrollará la Caravana de los Reyes Magos partiendo de la Plaza Marta Mastrangelo de Burzaco, circulando por las calles Asamblea, Hipólito Yrigoyen y Eugenio de Burzaco hasta finalizar en la Plaza General Belgrano de la misma localidad. Además de la presencia de los míticos Melchor Gaspar y Baltasar, en el paseo público de Quintana y 25 de Mayo, habrá juegos y entretenimientos para los más chicos, música en vivo y la amplia y muy variada propuesta gastronómica de los Foods Trucks. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Producción y Empleo del Municipio que conduce Mariano Cascallares, este viernes las actividades comenzarán a las 18 horas, mientras que sábado y domingo el festival se iniciará al mediodía. La mayor expectativa se centra en el domingo 5, cuando desde las 19 horas se desarrolle la caravana con los Reyes Magos. El Municipio browniano invitó a todas las familias y especialmente a los niños y las niñas a acercarse para dejarle su cartita a los reyes y recibir regalos, golosinas y mucho amor.

