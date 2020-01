Detectaron nuevos lotes adulterados de Manaos y debieron retirarlos del mercado

En menos de una semana es el segundo caso. La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología (ANMAT) encontró nuevos lotes de la gaseosa Manaos con alteraciones en su composición y gusto extraño, por lo que ordenó retirarlos en forma preventiva en todo el país. Así lo informó la entidad en su página web. En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Agrario informó este jueves que la empresa Refres Now, fabricante de la gaseosa, “se encuentra retirando del mercado nacional” los nuevos lotes detectados. Esta vez, los lotes fueron los elaborados en la línea 12. La resolución publicada explica que la ampliación se decidió “como consecuencia de los avances de la investigación en curso” realizada por ese organismo “junto a la Unidad de Coordinación de Alimentos (UCAL) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires”.

