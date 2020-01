El municipio de Almirante Brown, profundiza acciones para prevenir el Dengue y Chikunguña

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Salud, lleva adelante acciones de prevención del Dengue y la Chikunguña de forma permanente durante todo el año y con la llegada del verano la tarea de profundiza con operativos en los barrios y las localidades brownianas. Con el objetivo de reducir los potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, promotoras de salud de la Comuna visitan las barriadas distinta llevando información importante para los vecinos casa por casa a lo largo de 50 manzanas, junto a bolsas de residuos, alentando la limpieza y la toma de recaudos necesarios para que el vector de la enfermedad no se reproduzca. Asimismo, en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) se colocan semanalmente Ovitrampas con la intención de detectar la presencia del mosquito. En caso positivo, se procede a la descacharrizacion de la zona (unas ocho manzanas) junto a agentes de Espacio Público del Municipio. Próximamente las ovitrampas funcionarán también en las Delegaciones Municipales. El secretario de Salud de Almirante Brown, Walter Gómez (foto) indicó que “el mosquito transmisor del dengue, que no se traslada por más de 100 metros, se reproduce en cualquier recipiente o foco de concentración de agua limpia, fresca y en estado de reposo. Por eso es fundamental prestar atención en cada casa”. El dengue es una enfermedad peligrosa. Sus síntomas son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y las articulaciones. En los casos más graves puede haber hemorragia profusa y un shock, que pueden llevar a la muerte. Se recomienda evitar los lugares de acumulación de agua, desmalezar patios y jardines, eliminar objetos que no se usen y acumulen líquido, cambiar el agua de floreros y bebederos de los animales, y ante síntomas como fiebre o manchas en la piel, nauseas y vómicos, cansancio muscular o sangrado de nariz o encías acercarse al CAPS más cercano. En tanto, la Chikunguña es una enfermedad viral que se propaga por la picadura del mosquito Aedes Aegypti que es el mismo que transmite el Dengue. Aquellos que se contagian por segunda vez con el virus tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar la enfermedad de manera más grave.

