La comuna depositó hoy el bono a municipales

El Municipio de Almirante Brown informó que depositó hoy, martes 31 de diciembre de 2019, el Bono de $4.000 remunerativos a los trabajadores y las trabajadoras municipales. De ese modo el esfuerzo de la Comuna permitió adelantar el pago que estaba previsto y anunciado para el 2 de enero próximo. Los trabajadores y las trabajadoras municipales podrán acceder antes de que culmine el año 2019 al Bono efectivizado por el Municipio. Vale recordar que el pasado 27 de diciembre el Municipio depositó los salarios del mes en curso, en tanto que en esa misma jornada se pagaron horas extras y guardias.

