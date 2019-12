Condenaron al exintendente de Cambiemos de Paraná en causa por narcotráfico

Sergio Varisco fue considerado “partícipe necesario” en una causa por comercialización de estupefacientes. Lo condenaron a seis años y seis meses de prisión y al pago de una multa de $200.000. Quedó detenido bajo la modalidad domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. El exintendente de Paraná Sergio Varisco (Cambiemos) fue condenado a seis años y medio de prisión por narcotráfico. Además, deberá pagar una multa de $200 mil por el delito de comercialización de estupefacientes. La sentencia fue dada por los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. “Nunca vendí ni consumí drogas. Tengo bronca por muchas mentiras”, dijo Varisco en esa última intervención con el Tribunal. El fiscal de la causa, José Ignacio Candioti, había pedido una condena de 10 años y una multa de $250 mil para el exjefe comunal. Varisco fue encontrado culpable de realizar “un acuerdo” en septiembre de 2017 con el narco Daniel “Tavi” Celis en el que “se comprometió a entregar $50.000 mensuales para financiar” la venta de drogas. Varisco quedó detenido bajo la modalidad domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. Candioti aseguró que se trató de “una verdadera organización” dedicada a la comercialización de droga “a gran escala integrada por múltiples integrantes”.

Both comments and pings are currently closed.