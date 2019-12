El lunes 30 de diciembre habrá asueto en la provincia de Buenos Aires

Para los empleados de la Administración Pública de la provincia de Buenos Aires, el 30 de este mes será día no laborable, luego que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, oficializara mediante un decreto el asueto, con motivo de las fiestas de Año Nuevo. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y amplía el asueto dispuesto anteriormente para el 31 de diciembre. El asueto excluye al personal dependiente de las policías de la Provincia de Buenos Aires y del Sistema de Atención Telefónica de Emergencia del Ministerio de Seguridad, así como al personal hospitalario del Ministerio de Salud “que resulte necesario para la cobertura de servicios esenciales, guardia y emergencia y toda otra prestación que no pueda ser interrumpida”.

