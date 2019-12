Cascallares visitó a los bomberos y convocó a seguir trabajando juntos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, realizó una visita a los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown donde efectuó una recorrida por las instalaciones, participó del brindis de Fin de Año y se llevó una sorpresa: los Bomberos le pusieron de nombre MARIANO CASCALLARES a la última unidad que adquirieron con el aporte que les realiza el Municipio browniano en forma mensual y automática desde el inicio de la actual gestión. “Visitamos a los Bomberos de Almirante Brown y nos presentaron la Unidad N° 30 que sumaron con el aporte que les hacemos mensualmente. ¡Y me dieron la sorpresa de bautizarla con mi nombre!” mencionó el jefe comunal quien agradeció el gesto y renovó el compromiso de seguir trabajando con la familia bomberil que es ejemplo de compromiso y solidaridad para con todos los vecinos y las vecinas de nuestro distrito. Mariano Cascallares recordó que “desde el inicio mismo de nuestro primer mandato en Brown establecimos una RETRIBUCIÓN MENSUAL AUTOMÁTICA Y DIRECTA para que los Bomberos puedan cubrir sus gastos operativos e incorporar equipamiento como hicieron en este caso y además realizar mejoras edilicias y sumar más elementos de protección para el personal”, indicó el jefe comunal. Finalmente Cascallares convocó a “seguir trabajando juntos por los Bomberos que constituyen una de las instituciones más queridas de nuestro distrito” y descontó que en los próximos años de gestión “vamos a seguir acompañándolos generando nuevas acciones e iniciativas que siempre son en favor de nuestros vecinos”, finalizó.

