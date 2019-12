Estudiantes recorrieron la obra municipal del Instituto de Formación Docente N° 41

Jóvenes del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 41 visitaron las nuevas instalaciones del edificio que construye el Municipio para el funcionamiento de dicha institución educativa. La obra es histórica ya que desde hace décadas que la institución browniana viene reclamando por el edificio propio sin tener respuestas hasta que la gestión de Mariano Cascallares priorizó el tema y puso manos a la obra en la construcción del inmueble. Acompañados por el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera, entre otros funcionarios, los estudiantes recorrieron cada una de las dependencias que tendrá el establecimiento que comenzará a funcionar en marzo próximo. Los presentes se mostraron felices y agradecidos por la decisión del Municipio de construir un edificio que les proporcione a los estudiantes y a los docentes, que se forman en la institución, un espacio más acordé a sus necesidades. Cabe recordar que la entidad pedagógica siempre funcionó en otros establecimientos de enseñanza como el Colegio Nacional de Adrogué. En este sentido, Yesica Zappia (presidenta del Centro de Estudiantes) subrayó: “Estamos muy contentos por el avance de la obra y orgullosos por el compromiso e iniciativa del intendente Mariano Cascallares porque finalmente hoy, después de tantos años, cumpliremos nuestro sueño del edificio propio”. El nuevo edificio del ISFD Nº 41 se construye con recursos propios de la Comuna en el cruce de las calles Cervantes Saavedra y Colombres -Barrio Vattuone- de la localidad de Adrogué. Con tres plantas y una superficie total cubierta de 1.667 metros cuadrados, albergará un total de 21 aulas, salón de usos múltiples (SUM) biblioteca, oficinas administrativas, núcleos sanitarios, cafetería y una playa de estacionamiento. Ya se ejecutó el 70% de la obra y los trabajos continúan a todo ritmo.

