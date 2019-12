En enero comenzará la entrega de la tarjeta alimentaria en el conurbano bonaerense

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, aseguró que en el mes de enero continuará, luego del inicio en Concordia, con la entrega de la tarjeta de alimentos en el conurbano bonaerense y “en grandes centros urbanos”. “Empezamos la distribución de la tarjeta alimentaria por Concordia, una de las ciudades más pobres de Argentina, donde repartimos 7.000 tarjetas que representan 35 millones de pesos”, manifestó Arroyo. En declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio, el ministro indicó: “ En enero vamos a avanzar con la distribución de la tarjeta de alimentos en el conurbano bonaerense y grandes centros urbanos “. “. En enero vamos a avanzar con la distribución de la tarjeta de alimentos en el conurbano bonaerense y grandes centros urbanos” (Daniel Arroyo) Asimismo, Arroyo destacó que el 30 por ciento de las compras realizadas con los 35 millones de pesos distribuidos en Concordia fueron a lácteos, carne y fruta, que era el objetivo del gobierno. “Sólo registramos situaciones de 2 comercios que le cobraron más a la gente y automáticamente actuó la fiscalía y multó al comercio“, puntualizó. “La implementación de la tarjeta alimentaria fue más que exitoso, en una semana lanzamos el plan más grande que tiene la Argentina. Sólo registramos situaciones en dos comercios que le cobraron más a la gente y automáticamente actuó la fiscalía y multó al comercio”, señaló. “La Tarjeta Alimentaria va a representar 60.000 millones de pesos que se inyectan en la economía local y tanto los supermercados como la mesa del agro forma parte de la Mesa contra el Hambre“, agregó

