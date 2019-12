Diego Maradona visitó a Alberto Fernández y saludó desde el balcón de Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández recibió este jueves al astro Diego Armando Maradona, quien oficiará de embajador de una iniciativa para “recuperar los potreros”, en un largo encuentro que se coronó con la salida del “10” al balcón de la Casa Rosada con una réplica de la Copa del Mundo, donde en 1986 festejó el título junto a sus compañeros de la Selección argentina. Desde allí, 29 años después de aquel momento y por tercera vez en su vida, Maradona irrumpió besando al mini trofeo y pidió que el expresidente Mauricio Macri “se vaya a vivir a Tailandia”, mientras saludaba a empleados y público que se agolpó debajo del balcón en forma improvisada. Maradona tras el encuentro con Fernández, criticó la administración de Cambiemos al sostener “no vuelven más”. El actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata ingresó puntualmente a las 12:30 por el Salón de los Bustos de la sede gubernamental, acompañado por sus abogados Matías Morla y Víctor Stinfale. En el despacho presidencial, Maradona desplegó sobre el escritorio de Fernández una decena de camisetas de Argentinos Juniors -el presidente es hincha del “Bicho”-, la Selección argentina y Gimnasia de La Plata, su actual club. Además, le regaló una pelota. Según revelaron fuentes oficiales, la reunión entre Fernández y Maradona se desarrolló en el despacho presidencial durante una hora, y ambos “conversaron en medio de la entrega de obsequios” al mandatario nacional; al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y al ministro de Economía, Martín Guzmán, confeso hincha del “Lobo”. Luego de la audiencia, Maradona saludó desde el mismo balcón donde, primero, en 1979 festejó con la Selección argentina el título Mundial juvenil de Japón y luego en 1986 el de México junto al presidente Raúl Alfonsín. Desde que ingresó Maradona generó la expectativa de su paso por el balcón presidencial, para la realización de un video que el deportista está haciendo sobre su carrera deportiva. Proyecto Potreros La semana pasada Maradona confirmó a través de su cuenta de Instagram que se había comunicado vía telefónica con el presidente, a quien le expresó que cuenta “con el apoyo de todo el pueblo argentino”. En esa oportunidad aseguró que tanto el Jefe de Estado como la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, sabían que la “lucha” de Argentina en este momento “no es por los dólares, sino por el pan”. Y por eso, Maradona se puso a disposición para ser el embajador de un proyecto que tiene como eje central recuperar “potreros” en distintos lugares de la Argentina, similares donde él forjó esa zurda inmortal, en Villa Fiorito, en el partido bonaerense de Lanús.

Both comments and pings are currently closed.