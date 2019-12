Una navidad con pocos heridos por pirotecnia

Solo trece personas fueron atendidas en el hospital de Quemados de la Capital Federal por el uso de pirotecnia, en la cifra más baja de los últimos años. Fuentes hospitalarias le manifestaron a NA que ninguna de las 13 personas atendidas entre la medianoche y esta mañana sufrió heridas de gravedad. “Todos los pacientes atendidos fueron por heridas leves y ninguno quedó internado”, confirmaron esta mañana desde el hospital de los Quemados, ubicado en Pedro Goyena al 300 de Capital Federal.

