Cascallares en Navidad recorrió la guardia y la maternidad del Lucio Meléndez

El intendente Mariano Cascallares recorrió durante la Noche Buena y la Navidad la Guardia y el sector de la Maternidad del Hospital Provincial Lucio Meléndez. Allí saludó a los médicos y las enfermeras que brindaban servicio a los y las brownian@s y les agradeció por su compromiso con la Salud Pública. En el Lucio Meléndez el jefe comunal también participó de la Misa celebrada por el Obispo de Lomas de Zamora, Monseñor Jorge Lugones. Allí Cascallares también saludó y dialogó con los pacientes y vecinos que participaron de la ceremonia religiosa minutos antes del nacimiento del niño Jesús.

